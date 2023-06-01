日本朝日電視台報導，全日空（ANA）今天取消那霸、宮古及石垣機場起降的全數112個航班，預料影響約8000人；日本航空（JAL）取消羽田機場往返那霸等機場74個航班，影響逾6400人。

加上日本越洋航空（JTA）取消66個航班、空之子航空（Solaseed Air）取消26個航班等，總計日本國內線今天取消航班超過300個，影響約2萬人。目前已知6月2日也有部分航班被取消。

全日本新聞網（ANN）報導，沖繩縣政府已針對南城市等4市町村發布警戒等級次高的「避難指示」。

琉球新報報導，氣象廳今天上午6時9分針對沖繩本島中南部及久米島發布「暴風警報」，並對必須警戒海水潮位上漲的南城市及八重瀨町發布「滿潮警報」。

沖繩都市單軌電車雖然從首班車起正常發車，但將從上午11時起陸續收班停駛。

沖繩時報報導，那霸機場今天關閉，取消所有航班起降；市區巴士目前正常行駛，將從中午過後停駛。除了大東島地方，沖繩縣所有公立中小學校都停課一天。

瑪娃威力雖較昨天來得弱，但今天仍在沖繩颳起強風，已於凌晨1時15分觀測到竹富町大原地區每秒30.1公尺風力、凌晨3時27分與那國町所野地區風力為每秒27.8公尺、凌晨0時31分觀測到石垣市盛山地區每秒25.7公尺風力，分創當地6月觀測史上最強風力紀錄。

瑪娃今天上午中心位置在宮古島東南方約80公里海面，以每小時15公里速度朝北北東行進，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

氣象廳預測，瑪娃中心位置今晚將抵達沖繩本島西側海面，明天上午前將穿越沖繩本島。

日本放送協會（NHK）報導，由於瑪娃周圍潮濕空氣流入，造成鋒面活動旺盛，西日本及東日本地方到6月3日前都有降下大雨的可能性。