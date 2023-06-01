芒果是夏天最應景的水果，但在享受美味之餘，關於芒果你了解多少？雅丰唯心中醫診所中醫師陳盈光表示，芒果富含許多對人體有益的營養，古代人更經常用它來止暈船。不過在大啖芒果前，要留意不要過量、小心過敏、皮膚發黃等3件事，才能吃得安心又健康。

陳盈光在臉書專頁「中醫師 陳盈光」發文表示，芒果又名望果、蜜望，據古書記載芒果性平微寒、味甘酸、無毒，具有清熱生津、解渴利尿、止嘔止暈、促進消化等功用，古代人甚至經常用它來止暈船。

若從營養學角度來看，陳盈光指出，芒果富含維生素A、胡蘿蔔素，有很好的抗氧化力，能保護眼睛、預防癌症；含維生素C和鉀，能保護皮膚，還可以預防動脈硬化、降血壓；含維生素B1、B2對人體神經有安定的作用，可以舒緩暈船和止吐；含果膠及水溶性纖維，可改善便秘，降低膽固醇；富含消化酵素，助消化除脹氣，和肉一起煮食能軟化肉質，提高食材甜味。

雖然芒果好處多多，但陳盈光提醒，食用前有3件事要注意。首先是不要吃過量，她表示，由於芒果甜度高，尤其糖尿病患者更應酌量食用，建議每次不要超過半顆。

再來是避免過敏，陳盈光說，因為芒果的樹幹、樹葉、果皮含有漆酚和間苯二酚，皮膚接觸到可能會引發過敏，甚至造成皮膚炎；另外，有少數人吃芒果肉會起蕁麻疹，如果每次吃都會過敏，就需要忌口。

最後是皮膚發黃，陳盈光指出，當過量食用芒果，皮膚會在2、3個月內出現發黃的現象，因為β-胡蘿蔔素滯留的關係，如果加上大蒜、辣椒同時食用會更黃。