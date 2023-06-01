全球人壽大數據團隊也發現，不管是大學畢業或博士畢業（22至32歲）的新鮮人，投保件數最多的前三大主約保單為「重大傷病定期險、住院日額型終身醫療險及終身壽險」；而前三大附約則分別為「實支實付型醫療險、一年期重大傷病險及傷害保險」。由此可見，多數新鮮人開始為自己規劃第一份保單時，會將意外、醫療等保障放進自己的規劃中，以因應人生此階段的風險。

社會新鮮人上下班通勤除了大眾運輸外，最常見的交通工具就是機車，加上餐餐外食、熬夜忙工作、社交成為常態。全球人壽表示，新鮮人最擔心意外及突發疾病，可能會衍生出龐大的「醫療費用」以及「失能無法工作」，因此建議投保方向可先以傷害險為主約，再附加各類附約，以提高保障額度，包括實支實付型醫療險、重大傷病險、長照險、多次給付型癌症險、手術險及失能豁免等附約，均可依據自身需求附加，減輕風險發生時對家人的負擔，最適合預算有限的新鮮人，作為剛出社會的第一張保單規劃，將躲不掉的意外做好扛得起的準備。

至於新鮮人如何挑選傷害險，全球人壽表示，在填補醫療費用方面，建議留意給付項目是否包含具實支實付性質的「傷害醫療保險金」，可直接補貼健保以外的花費；且同一傷害事故限額建議2至3萬元。另外，也要留意是否有包含提供骨折未住院治療的「傷害住院日額保險金」，以補貼住院時或骨折未住院的薪資損失。

當發生嚴重意外事故時，年輕人的生存與康復機率通常較高，但若面臨癱瘓或是截肢困境，想要重回職場仍然需要一段復健期。選擇具有「意外失能保險金」給付的商品，在面臨較嚴重的失能程度時，就能一次領到一大筆保險金，來因應失能後各種花費；此外，建議也可選擇當發生嚴重失能程度時有提供「意外失能生活扶助保險金」或「意外失能安養保險金」等按月給付保險金的商品，做為復健期的固定收入來源，讓生活沒有後顧之憂。

除傷害險之外，社會新鮮人也應準備好各項醫療保障，建議可選擇附加實支實付型醫療險、重大傷病險、多次給付型癌症險及失能豁免等附約。

實支實付型醫療險能支援健保以外的自費開銷，選擇更好的治療方式與醫材，有些商品在手術部分的給付，不僅包含住院手術費用，還包括門診手術與特定診療費用；而重大傷病險具備保障範圍廣的特色，只要是在商品保障範圍內，罹患符合健保明列的22大項重大傷病項目，例如癌症、中風、自體免疫疾病，甚至是罕見疾病等，或取得重大傷病證明就可以申請理賠。

至於多次給付型癌症險，除了具備不問治療方式，免醫療費用單據，只要診斷確定為癌症即可申請理賠的特色外，當爾後癌症復發、移轉時也提供保障，是長期抗癌的好幫手。至於規劃失能豁免附約的目的，是可以讓新鮮人不用擔心，萬一因失能而工作收入減少或中止。只要符合商品約定的失能等級，即可免繳整張保單的續期保險費，保障範圍廣、保障期間長。

全球人壽為了打破社會新鮮人對保險的各種迷思，特別設立了新手入門指南網站提供給投保小白們參考，包括「為什麼需要保險？」、「剛出社會口袋不深，該撥多少預算？」、「該買什麼保險？」，這邊通通都有解答，還可以線上預約免費諮詢壽險顧問，協助新鮮人們建立正確的保險觀念，期待透過多元友善的服務措施，以落實公平待客原則。