在台灣掀起旋風的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳將訪問中國大陸。外媒引述消息人士稱，儘管美中緊張局勢升溫，黃仁勳仍將前往大陸訪問，傳出將與騰訊、字節跳動等科技公司，電動車廠理想、比亞迪及小米等高層會晤。此前，黃仁勳曾提到「晶片可以不在台灣製造，但大陸市場無可取代 。」

美國財經媒體報導，消息人士透露，黃仁勳計畫6月前往中國大陸，進行多年來的首次訪問，屬於私人行程，但他並非唯一關注大陸市場的科技巨頭，在大陸疫情解封後，包括蘋果執行長庫克和特斯拉創辦人馬斯克不約而同前往訪問。儘管疫情大流行期間，大陸經濟受創，不過仍是許多跨國企業的重要市場，多位經濟學家也預估今年中國大陸經濟將重新加速。

知情人士指出，黃仁勳出訪中國大陸，除了前往騰訊、字節跳動會晤高層，還將拜訪理想、比亞迪及小米。目前還未敲定所有行程，部分細節可能會調整。截至發稿為止，上述企業均未做出任何回應。

輝達正逐漸成為 AI領域的關鍵角色，但地緣政治因素使其在中國大陸市場的形勢變得複雜。去年拜登政府祭出嚴厲的制裁措施，禁止輝達等晶片公司向騰訊和字節跳動等大陸客戶，出售最先進的AI晶片組。

輝達約五分之一營收來自中國大陸，在美國公布禁令後，輝達迅速重新調整產品陣容，針對大陸市場推出新款晶片，並稱符合美方出口限制規定。輝達晶片組被視為訓練大型語言模型等 AI 系統的黃金標準。

黃仁勳在日前輝達財報公布前受訪表示，美國在對中國實施禁令時必須深思熟慮，否則美國科技業將承受龐大損失。他說，台灣晶片製造地位理論上是可以轉移，但中國這個巨大市場，在全球都無法找到替代者。且中國企業在美國禁令下，開始著手自研生產晶片，成為輝達等公司的對手。