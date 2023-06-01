民進黨前黨工遭合作廠商性騷擾，卻被時任婦女部主任、現黨副祕書長許嘉恬冷處理一事，當時負責督導婦女部的前副祕書長林飛帆，今（1）日接近中午受訪時證實，許當初有向他報告此事，但由於要保護當事人隱私，所以他不清楚細節，且婦女部說當事人不打算走申訴程序。林飛帆表示，當時自己的確忽略當事人該決定的背後可能有其他原因，而自己有疏忽就該誠懇檢討與道歉。

林飛帆指出，身為督導主管，員工遭到性騷擾卻未能在第一時間承接住當事人、提供必要協助，造成當事人獨自承受這些壓力跟傷害，他表達歉意；林也提到，必須思考跟檢討，為何民進黨有性平機制，卻無法有效承接住每一個受害者。

林飛帆說，當事人願意挺身而出是非常勇敢的事，應該給予更多支持，而事件發生後，許嘉恬有簡略向他報告，但這是性平事件，基於保護當事人隱私，自己只收到一些簡略報告，當時婦女部提供的資訊是，當事人沒有要走申訴程序，但他們確實忽略當事人此決定背後可能有種種原因，對此疏忽，他要檢討致歉。

至於民進黨中央說有跟當事人溝通，但受害人為何還在臉書發文？林飛帆說明，他不知黨部是如何溝通，因為1月份他就離開副秘書長職務；而被問到要怎麼負責時，林說，黨決定啟動調查，他會尊重黨的處置。

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