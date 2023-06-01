台積電中科二期廠都審雖未過關，但隨著中科園區近幾年穩定發展，仍帶動周邊區域房市發展，近來西屯中科商圈、東海商圈都成為建商競相插旗的新戰場，以5月初才進場的「茂洋晴山洋洋」新案來說，不但已購客有一半為台積電的員工，甚至有科技人揪團一口氣買下10戶。
市場觀察發現，中科周邊區域的中古屋價格每坪已達45萬，新屋成交價也達53萬，連帶使得鄰近的東海商圈躍升科技人新選擇，更吸引不少品牌建商布局，其中，深耕海線30年的茂洋建設就在東海商圈推出新案「茂洋晴山洋洋」，強調生活機能成熟，且特五號通車後，10分鐘車程即可到中科。
地上9層、地下2層的「茂洋晴山洋洋」標榜為高質感飯店宅，坐落在新興路旁的523坪建地，以80戶純兩房住家設計，強調社區內有圖書室、兒童遊戲室、吧台區、Switch遊戲室、Sky lounge等公設，滿足科技人、首購族需求。
現場專案賴義欽指出，中科周邊剛性需求旺盛，但因土地較稀缺，推案量尚不多，該案每坪開價約40萬，以坪數19至28坪計算，最低總價不到千萬，頗受許多科技人青睞，目前已購客有半數為台積電員工，另也有不少鄰近醫院的護理人員。
賴義欽強調，「茂洋晴山洋洋」基地鄰近東海商圈、藝術街，且位於台灣大道、向上路附近，且鄰近國道三號、國道一號，未來特五號道路通車後，往來中科園區更方便，在科技族群眼中，以10分鐘車程換取較中科便宜300萬的房價，並可擁有完善生活機能、便利交通，CP值相當高。
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