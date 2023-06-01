今年端午連假除了吃粽子、看龍舟競賽，炎炎夏日也可以看場羽球賽事，YONEX 2023台北羽球公開賽將於6月20日到25於台北市立大學天母體育館進行，這站賽事是巴黎奧運積分賽世界羽聯BWF超級300系列亞洲區賽事第一站，除了男單周天成、女單戴資穎尋求連霸，還有其他地主好手力拚佳績。

中華民國羽球協會於6月1日上午舉辦台北公開賽賽事啟動記者會，中華奧會主席林鴻道、教育部體育署副署長林哲宏、台北市政府體育局副局長蔡培林等貴賓出席力挺羽球，目前在國際賽奮戰的台灣選手周天成、李洋、王齊麟先前抽空拍攝宣傳片，呼籲球迷進場觀賽。

中華民國羽球協會理事長張國祚在賽事啟動記者會表示，由於今年9月下旬有杭州亞運，因此台北羽球公開賽從往年9月舉辦提前到今年6月進行，5個單項都有世界前20好手參賽，其中男單去年冠、亞軍台灣一哥周天成、日本奈良岡功大目前都在參賽名單中，還有日本第二、三號男單西本拳太、常山幹太，跟印度普蘭諾伊（H. S. Prannoy）、香港伍家朗與李卓耀等好手，預料競爭激烈，羽協也首次在場館外架設LED大螢幕，讓更多球迷一起為羽球狂熱。

羽協表示，5月20日中午12點開賣的限量套票在販售當天就銷售一空，6月1日中午12點起全面販售一般單日票，6天賽事民視、中華電信MOD、Hami Video、Yahoo奇摩運動、達克運動也會一同為無法到場的球迷提供轉播服務。