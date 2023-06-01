藝人張書偉、謝京穎在本土劇《市井豪門》飾演「勝潔CP」，想不到假戲真做，被週刊拍到謝京穎多次進出張書偉的停車場，兩人皆透過經紀公司大方認愛。想不到近期週刊又踢爆張書偉已婚；對此，男方經紀人駁斥謠言。

近期男星許仁杰的家務事鬧得沸沸揚揚，遭前妻乾哥指控逼女方要放棄所有條件才肯離婚，昨許仁杰透過經紀人證實離婚，怒轟前妻乾哥「適可而止就好」，前妻乾嫂看不下去，在臉書怒轟許仁杰。曾跟許仁杰傳緋聞的謝京穎，現任男友是許仁杰的好兄弟張書偉，根據《鏡週刊》報導，張書偉被爆料是已婚人夫。

《中國時報》記者求證張書偉經紀人文子，對方表示：「完全子虛烏有，週刊未經查證的報導及不負責任的言論，讓本公司覺得不可置信，大集團的媒體公信力蕩然無存，嚴重傷害藝人形像，本公司已保留法律追訴權，請此媒體自重自律，並即道歉。」

謝京穎人美、異性緣佳，曾跟當時是人夫的許仁杰傳出曖昧情，不過雙方皆否認；後來她被週刊爆料與同為《市井豪門》劇組的男星張書偉假戲真做，兩人不但在劇中親到難分難捨，謝京穎還被拍到多次進出張書偉家中的停車場。

面對緋聞，張書偉經紀人文子大方承認：「是的」。謝京穎所屬的鳳凰經紀公司回應：「兩人萌愛苗，郎才女貌，我們深深祝福。任何感情都有待我們周邊愛護他們的朋友一起呵護，請給予愛苗陽光、空氣與水的滋潤。」