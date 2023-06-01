總統府提供

疫情拖累全球經濟，國際發生部分銀行經營不善案例。蔡英文總統今天強調，政府會持續督導金融機構，強化風險控管，維持金融市場的穩定。並檢視臺灣金融監理及實務做法上，有無需要精進之處。也希望能提升資安的防護，強化打擊詐騙的行動，帶給民眾一個更便利、更安全的數位金融環境。

蔡英文總統今天出席「經濟日報2023大師論壇」致詞時表示，過去3年多來，疫情的衝擊，加上俄烏戰爭、全球通膨、以及主要央行升息等因素，全球經濟和金融市場，都受到深刻且廣泛的影響。

她說，近年來，國際上發生部分銀行經營不善、導致市場波動的案例。臺灣是國際的一分子，面對疫情後劇烈變化的世界政經局勢，我們也非常謹慎地因應。例如全球通膨的議題，世界主要經濟體都透過升息來因應，臺灣從2022年到現在，也已經升息5次。

蔡英文指出，政府採取漸進、溫和的升息政策，也有平穩物價的機制、大眾物資的補貼及減稅，來減緩通膨的壓力。對於容易受到衝擊的弱勢族群，立法院也已經通過「疫後特別預算」，給予更多溫暖的支持，減輕民眾的負擔，強化整體社會韌性。

雖然通膨和升息也會對金融機構帶來影響，但她認為，整體而言，臺灣國內金融機構的財務體質健全，銀行體系的流動性及保險業淨值波動等問題，政府也都採取了相應的措施。

此外，她說，臺灣的資本市場體質相當穩健。最近，在「惠譽國際」的主權評等等級，臺灣維持「AA」，展望穩定；「標準普爾」也剛宣布，臺灣的主權信用評等是「AA＋」，肯定我們的財政管理及財政韌性。

今天的論壇也邀請到2022年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙，針對「銀行與金融危機」進行演講。蔡英文強調，政府會持續督導金融機構，強化風險控管，維持金融市場的穩定。也期待從戴蒙的演講及圓桌座談，尤其從最近的銀行與金融危機案例中，汲取經驗，並且檢視臺灣金融監理及實務做法上，有無需要精進之處。

今年520的談話，她曾經提到，政府團隊將拿出更多更有力的行動和作為，展現決心，為臺灣打造更有韌性的經濟和產業。她說，其中也包含活絡臺灣的金融環境，這不僅能讓產業獲得資金的支持，加速產業的創新和升級，也能夠落實國家重要的政策目標及發展方向。

蔡英文舉例，推動綠色金融方案3.0，是希望透過金融的力量來加速再生能源的發展，落實能源轉型，讓臺灣更永續，也跟上全球綠色供應鏈的腳步。另外，打造更普惠的金融體質，也是政府一直努力的方向，期待能照顧到更多不同使用者的需求。例如透過推動微型保險及小額終老保險，讓弱勢群體獲得更多經濟安全的保障。

隨著全世界越來越重視資安的趨勢，她說，政府希望提升資安的防護，強化打擊詐騙的行動，帶給民眾一個更便利、更安全的數位金融環境。政府也會繼續協助金融業邁向創新化、數位化以及國際化。

她指出，2018年，臺灣是全世界第一個以專法實施監理沙盒制度的國家，讓勇於創新的業者能用更有效率的方式，來測試新的產品或服務。2020年，我們也宣布，政府的目標是要將臺灣打造成為「亞洲企業資金調度中心」以及「亞洲高階資產管理中心」。

蔡英文表示，透過鬆綁法規，提供更多元的金融商品和服務，可以擴大財富管理的商業規模，吸引更多國際機構和資金來到臺灣，為臺灣的資本市場帶來新動能。為了因應這些新發展，政府在人才培育方面也做了一些努力。今天現場有許多專業人士及金融圈人士出席，她相信大家一定能激盪出許多的思考。