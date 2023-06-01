針對行政院院會今天拍板明（113）年軍公教調薪4％，全國教師工會總聯合會今天表示，這次軍公教薪資的調幅仍落後於民間企業薪資的平均漲幅，且低於這2年物價指數上漲幅度，他們覺得遺憾。

全教總理事長侯俊良指出，繼111年之後，軍公教113年調薪幅度同樣4％，這調幅仍未能達到全教總主張的6％。政府就是軍公教的雇主，落實尊嚴勞動，應從政府自己率先做起，有關軍公教薪資，全教總建議公教調薪機制法制化，並將公教員工代表納入薪資審議委員會。

依全教總的統計，自民國90年後，軍公教僅有5次調薪，且公部門調薪幅度既落後民間企業平均薪資，也跟不上物價指數增幅，形成實質減薪狀態。全教總強烈主張公教調薪應以「重要民生物價指數」為基準，才能真實反映實質物價水準，維持基層員工基本生活。

此外，侯俊良說，公部門調薪雖有「軍公教待遇審議委員會」進行審議，但僅作為行政院辦理軍公教員工待遇相關事項的參考，實質上僅具政策諮詢性質，最終拍板定案者仍是閣揆，尤有甚者，這個聊備一格的所謂「待遇審議委員會」，委員清一色皆為政府部門代表，沒有任何一位公教人員代表。

侯俊良指出，政府調薪機制的公開透明程度與代表性，甚至不如「勞工基本工資審議委員會」，全教總將持續遊說爭取，落實尊嚴勞動。