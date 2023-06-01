黑松指出，將持續推動「數位轉型」，包括智能化生產、自販機再進化、保健事業布局等等，強化企業營運動能。階段性建置智能生產管理系統，以數位化加速彈性調配人力、原料與能源的整合運用，有提升生產效率；自販機將持續朝「創新消費模式」和「創意體驗行銷」方向打造自販通路新的營運模式。

台灣包裝飲料市場規模超過500億元，夏季適逢旺季，成為各大廠兵家必爭之地。黑松指出，氣溫越高身體容易流失大量水分及電解質，FIN在今夏推出「FIN好菌補給飲」，滿足日漸增長的補給飲料需求外，還添加日本專利「L-137植物乳酸菌」，輕鬆補給每日活力。

近年來，日本飲料市場紛紛出現強碳酸、高刺激感等氣泡飲料新品，創造碳酸飲料新商機。黑松也看準台灣消費者對消暑飲料的高度需求，搶先推出全台首支強碳酸飲料「黑松沙士PLUS強碳酸」，加入高含量的碳酸氣泡，喝起來超越一般汽水的爽快感，搭配刺激味蕾的檸檬酸，希望讓消費者在夏日的爽度更加倍。