美系外資釋出最新報告，指出NVIDIA財測展望高出該外資預估的60%，顯示出2023年對AI相關的增長優於預期，在NVIDIA財測的鼓舞下，對於亞洲半導體以及下游供應鏈相關科技股來說，將提供潛在的進一步上漲空間、幅度達20%~30%。

美系外資表示，對於大多數亞洲科技公司來說，有鑑於缺乏明確的產品週期和長期潛在增長，故與AI(人工智慧)的直接關聯仍小，目前全球伺服器中AI伺服器的採用率僅佔總數的中低個位數，而NVIDIA執行長黃仁勳演將中曾言，「全球資料中心基礎設施將轉向加速運算和生成式AI，現有資料中心未來10年會被回收、重新研發，改造成生成式AI資料中心」，此言論將加速AI伺服器的採用，預計AI伺服器出貨量今年將增長54%，2022~2027年的年復合年增長率約為40%，看好關鏈性較高的台積電、信驊、欣興(3037)、廣達、致茂(2360)、台光電(2383)、SK海力士(韓國)、中際旭創(大陸)。

美系外資表示，NVIDIA看好各領域對AI的興趣越來越大，包括新創企業、大型企業和ISP(網際網路服務供應商)/CSP(雲端服務供應商)，下半年AI訂單的能見度高，而NVIDIA此說法也與該外資先前對下游GPU的研究一致，因為過去2個月模組需求翻了一倍。此外，NVIDIA的庫存呈現季減，這將對其主要的代工商台積電和相關供應鏈，類似緯創和富智康等是有利的。

美系外資表示，調查顯示，台積電CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)產能仍然是NVIDIA在數據中心GPU生產的關鍵瓶頸，因此，台積電正在增加CoWoS產能，藉此解決CoWoS產能短缺問題以增加下半年供應NVIDIA。此外，還看到下游GPU模組供應緊張，但預計供應會隨著新產能的增加而迅速改善。

隨著生成式AI的採用不斷增加，包括強勁的產品成長(NVIDIA H100)以及後續數據中心GPU和新產品發布(例如NVIDIA Grace CPU)，看好台積電今年下半年和2024年來自NVIDIA對HPC的強勁需求。不僅如此，也正面看待AI伺服器概念股，包括信驊、廣達、緯創、英業達(2356)、緯穎(6669)，以及相關供應鏈，包括建準、欣興(2421)、EMC(美)、致茂等。另外，隨著遊戲CPU需求的轉折和新產品的增加，預計VGA(視訊圖形陣列)供應商將在未來幾個季度看到更好的營收表現，以在VGA的能見度來說，青睞微星(2377)勝過華碩(2357)。