根據特斯拉官網，在加州，一款Model 3庫存貨定價42,060美元，相當於打折2,680美元，是不到兩周前Model 3打折1,300美元的兩倍。

特斯拉亦恢復部分Model Y的折扣，每輛車打折近600美元。部分定價較高的Model X和Model S祭出的折扣更猛，分別降價6,330美元和5,000美元。

分析師表示，面對景氣低迷、競爭加劇和產量增加，特斯拉今年在許多國家都大打折扣，並轉而採用傳統汽車製造商祭出優惠以出清庫存的策略。

特斯拉準備今年在美國推出新版Model 3。此外，為了Autopilot自動輔助駕駛而配備新硬體的Model Y版本也開始出貨。

特斯拉執行長馬斯克日前在年度股東大會上表示，未來12個月經濟將低迷不振，特斯拉也無法倖免，但從長遠來看，特斯拉仍處於有利的地位。他並表示今年Model Y將成為全球銷量第一的車。

在4月發布業績後，馬斯克「撂下狠話」，稱在經濟低迷不振之際，特斯拉的首要之務是提升銷售而非獲利。此番發言加劇投資人對該公司利潤不保的擔憂，股價應聲走跌。