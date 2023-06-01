臉書親綠插畫家粉專「厭世工程師」日前遭PTT鄉民、小模先後踢爆涉及性騷擾、和外流私密照。對此，「厭世工程師」本人5月31日先在推特貼出道歉文。目前臉書有同名網頁留存，推特尚能讀到道歉原文。

對於捲入外流小模照片一事，「厭世工程師」表示，這次的事件，他想跟各位道歉，沒有嚴禁嚴格的遵守最基本的原則，也就是「知情同意」，再次跟各位被他所傷害的人道歉。

「厭世工程師」接著提到，關於被他傷害的人，造成的傷害的事實需要進行彌補，自己也正在積極去尋找那些被他傷害的人進行溝通，確認與還原當下的情緒與事實，也希望能透過其他人跟自己主動聯繫，會盡力去進行後續的溝通與補償，面對自己造成的事實。

「厭世工程師」還強調，「很抱歉我辜負了各位粉絲的期望，沒有做到一個正常人最最基本的原則，也沒有做到公眾人物該做的以身作則，我沒資格與你們站在一起」。

從「厭世工程師」過往的發文中，可得知他長期立場偏向綠營。且行政院副院長鄭文燦於桃園市長任內，也曾在臉書PO出迷因圖，並在內文提到該粉專。

鄭文燦曾在臉書提到過「厭世工程師」。（圖截自鄭文燦臉書）

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