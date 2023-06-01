北影2023年度周邊聯名商品今一次公開。（北影提供）

許瑋甯設計的「看電影約嗎」周邊，和許多MIT品牌攜手聯名。（北影提供）

2023台北電影節1日公開本屆影展周邊商品，除了以白輻射設計主視覺為概念的經典款外，影展副牌「看電影約嗎」今年邀請台北電影獎影后許瑋甯擔任商品手繪設計，她以電影從業人員為對象、「無垠」為概念出發，大膽運用「一筆畫」線條，延伸製作行動電源、襯衫、T恤、造型襪、打火機、觀影筆記及貼紙組等9項多樣化商品。

與台北電影節頗有緣分的許瑋甯，早在2016年就曾擔任北影大使，並以《世紀末的華麗》、《失控謊言》、《紅衣小女孩》3部電影獲得影后殊榮；2021年再以《當男人戀愛時》入圍最佳女主角獎；去年受邀擔任頒獎嘉賓，今年轉換身分擔任商品設計，讓影迷看見她不同於演員面相的創作能量。

對電影及藝術都懷抱熱情的許瑋甯，此次受邀擔任設計，她大膽以「一筆畫」的方式繪出俐落線條，創作出分別代表演員、妝髮、收音、攝影等身分角色的圖像，藉此傳達出電影產業給人「無垠」的概念。談起創作理念，許瑋甯表示：「藝術家和創作者的包容性是最大的，不幫自己受限，寬廣沒有邊界。也代表人與人之間的距離，被給予及給予者都應該是充滿包容性的。」

除了多幅一筆畫作品，許瑋甯也透露耗時最久的是代表「導演」的創作，她認為，表演其實要傳達的是一個夢想，因此這幅畫也是這次設計的總合。她最後以「火焰」為概念創作，並進一步解釋：「有點像是賣火柴的小女孩，你可以在這個火焰中去完成你想做的事。但電影就是稍縱即逝，在這個行業的我們都希望被大家記住，所以你必須要不停的劃那個火柴。」

全系列商品將於6月18日於「迷你靠北影百貨」活動現場獨家首賣；6月22日至7月6日影展期間，3大放映戲院（臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館）之影展服務台皆有販售，自6月18日起Pinkoi購物網站啟售。