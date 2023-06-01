主辦單位特別邀請金門KDC小女孩到場表演，為頒獎典禮熱場。(于家麒攝)

金門航空站主任洪念慈(左二)首先頒發感謝狀給活動贊助單位，感謝他們共襄盛舉，使活動圓滿順利。(于家麒攝)

頒獎典禮由金門航空站主任洪念慈(左)及贊助單位代表頒發得獎者獎金、獎狀與獎品。(于家麒攝)

活動最後還安排了有獎問答，以飛航安全必須注意的事項為題目讓學生搶答。(于家麒攝)

有獎問答最大獎共送出4張台-金單程機票，讓小朋友寓教於樂、收穫滿滿。(于家麒攝)

有獎問答最大獎共送出4張台-金單程機票，讓小朋友寓教於樂、收穫滿滿。(于家麒攝)

由金門航空站舉辦之飛安宣導週國中書法及國小寫生比賽結果出爐，共有59位學生獲獎，今(1)日上午於尚義機場東側大廳舉行頒獎典禮，並邀請獲獎者體驗安檢通關，觀看消防救援示範，讓大家對於維護飛安有更深的了解，並期透過飛安宣導活動，使更多旅客熟悉民航局相關規定並配合遵守，共同維護與確保飛航之安全。活動同時安排有獎問答，最大獎共送出4張台-金單程機票，讓小朋友寓教於樂、收穫滿滿。

金門航空站指出，配合交通部民用航空局「飛航安全宣導活動」，在5月23日特別舉辦書法與寫生比賽，總計共有地區5所國中派學生參加飛安宣導國中書法比賽，另有17所國小參與本次機場寫生比賽，共計93名學生參賽，目的在擴大向社會大眾宣導如何遵守飛安相關規定、灌輸飛航安全的觀念。

經過主辦單位邀請專業人員評比後比賽結果出爐，國中書法比賽第一名為金城國中王子維、第二名為烈嶼國中洪子非，第三名為金沙國中張䕒尹，其他並選出4位優勝與4位佳作；至於國小寫生比賽則由多年國小王苡靕贏得第一名、柏村國小楊佳恩居次拿下第二名、第三名為多年國小鄭偉龍，其他共選出10名優勝與35名佳作，共計59位學生獲獎，今日上午舉行頒獎典禮，由金門航空站主任洪念慈及贊助單位代表頒發獎金、獎狀與獎品，所有得獎作品同時於機場旅客通關安檢線旁的走廊展出。

金門航空站說明，本年度飛航安全宣導週十大主題分為「機場四周及公告區域禁止從事遙控無人機飛航活動」、「機場四周禁止施放有礙飛安物體」、「飛機上限制使用行動電話及相關電子用品」、「禁止攜帶上機或託運之危險物品及必須託運之可能影響飛航安全物品」、「請勿傳遞危害飛航安全不實訊息」、「機場四周禁止飼養或放飛飛鴿」、「機場四周燈光照射角度限制」、「空側地面作業安全」、「空側安全危害通報」及「安全管理系統(SMS)落實」等。

頒獎典禮前主辦單位特別安排獲獎學生「遊」機場活動，由航站人員帶領體驗通關、安檢及參觀航空消救設施，參與學生反應非常熱烈，大開眼界。活動最後還安排了有獎問答，以飛航安全必須注意的事項為題目讓學生搶答，最大獎共送出4張台-金單程機票。

洪念慈表示，藉著遊機場的各項體驗，讓學生們對於維護飛航安全有更加的了解，希望飛航安全的觀念能夠向下扎根，擴大宣導效果；並期透過本次飛安宣導活動，使更多旅客熟悉民航局相關規定並配合遵守，大家共同維護與確保飛航之安全。小朋友們則表示，經過遊機場的體驗，對維護飛航安全更加瞭解；民用航空局也希望透過這次飛安宣導，使更多民眾知道如何遵守民航局相關規定，確保金門飛安零事故。