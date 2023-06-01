長時間看3C常導致眼睛乾澀，不少人會用人工淚液舒緩，北市立聯合醫院忠孝院區眼科主治醫師李欣叡表示，一名50歲男子平常有使用人工淚液的習慣，最近眼睛乾澀，點人工淚液未改善，還愈來愈紅痛且畏光，檢查發現眼角膜有點狀破皮及結膜出血；他提醒，人工淚液最好選擇不含防腐劑的單劑量包裝，因過多的防腐劑在眼球表面，恐造成乾眼症惡化。

李欣叡指出，男子從事電腦工作，長時間處在空調環境，下班後也離不開3C產品，平常有使用人工淚液習慣，近期眼睛乾澀症狀變嚴重，頻繁使用人工淚液不但沒有緩解乾澀，還導致眼睛愈來愈紅、畏光且愈來愈痛。

李欣叡替男子檢查發現，雙眼角膜表面暴露的位置佈滿點狀破皮、結膜充血，給予不含防腐劑的消炎藥水、人工淚液及藥膏，同時提醒他調整使用3C產品的時間，才逐漸改善。李欣叡表示， 引起眼睛乾澀的原因包括年齡增長，眼睛淚液分泌量逐漸減少，以及乾燥環境或空氣、強烈風力、冷空氣和空調等因素，只要會讓淚水、黏液、油脂分泌減少、角膜上皮的平整性或淚膜成分的改變，都可能導致淚膜變化。

李欣叡說，人工淚液的種類繁多，可分為液狀、凝膠狀、膏狀和植入型錠劑，經常有患者詢問「哪種人工淚液最好？」其實沒有所謂的最好，找到適合自己的最重要。但如果本身使用藥水的頻率很高，或已在接受多種眼科藥物治療的人，最好使用不含防腐劑的單劑量人工淚液，避免過多防腐劑在眼球表面，反造成乾眼症更加惡化。