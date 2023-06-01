中國大陸四川、重慶和河南等中西部外貿大省，今年前4月進出口值明顯衰退；專家指出，主要受到全球需求萎縮、產業外移、地緣政治三大因素影響，如富士康等電子加工企業產業外遷等。中西部地區現在舊的貿易結構在退出，新的貿易結構進入調整需要時間。

第一財經報導，曾經高歌猛進的中西部外貿大省今年遭遇挫折，今年1至4月，四川、重慶、陜西、河南進出口總值分別下降了4％、14％、9％和1.4％。其中，四川和河南的進出口規模位居大陸第8和第9。

這4個省份在過去十多年進出口一直保持較高成長。以四川為例，2016到2019年，進出口總額年均增長17.7％，增速比全國高14個百分點。2020年，其進出口總額首次突破8000億元人民幣，年增19％，進出口規模較2016年翻一倍。即使在疫情期間，這些中西部外貿大省也保持逆勢增長。

海關的分析數據顯示，出口方面，前4個月重慶筆記型電腦出口1499.9萬台，減少29.6％；手機出口4282.9萬部，減少2.1％。兩項貨值占同期重慶出口總值的36.3％。進口方面，積體電路進口351.6億元，下降16％，占同期重慶進口總值的42.9％。

筆記型電腦和手機等電子產品正是重慶過去外貿飆升的主要動力。在國際金融危機之後，重慶大力承接產業轉移，吸引了惠普等筆記型電腦品牌企業和富士康等電子代工企業落戶，形成全球最大的筆記型電腦生產基地。

然而，在訂單減少和產業轉移的影響下，這些曾經推動重慶進出口高增長的產業現在動力不強。四川、河南和陝西等省份也面臨同樣問題。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，中西部這幾省的進出口增長主要受到全球需求萎縮、產業外遷、地緣政治三大因素影響。如富士康等電子加工企業產業外遷、美國晶片法案出台對西安積體電路的影響。對於中西部地區來說，現在舊的貿易結構在退出，新的貿易結構在進入，適應和規避外貿外資受地緣政治影響的調整需要時間。