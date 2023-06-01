瑪娃颱風逐漸遠離，氣象專家賈新興指出，今明兩天仍受颱風外圍環流影響，苗栗以北有零星短暫陣雨，周六至下周三（3至7日）各地午後有局部短暫陣雨，南部山區留意較大雨勢；另外下周二、三在菲律賓東方及南海皆有熱帶性低氣壓發展機率，需持續觀察。

賈新興在YouTube頻道指出，明天（2日）仍受瑪娃颱風外圍環流影響，苗栗以北有零星短暫陣雨，午後花東山區有局部短暫陣雨；周六至下周三各地午後有局部短暫陣雨，其中南投、嘉義、台南、高雄及屏東山區有局部較大雨勢。

賈新興指出，歐洲系集模式預測下周二、三菲律賓東方及南海皆有熱帶性低氣壓發展機率，需持續觀察；另外緬甸附近可能有颱風生成，不過對台灣天氣沒有影響。

下周五（9日）鋒面接近，桃園以北、宜花地區及中南部午後有局部短暫陣雨；下周六（10日）鋒面影響，彰化以北及宜蘭有局部雨，午後中南部山區及花東山區有局部短暫陣雨。