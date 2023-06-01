南投豬事文化園區緊鄰名間親子生態公園，為了服務路過台3線用路人及親子遊客，規畫外帶館、貨櫃商場。（楊靜茹攝）

南投農產運銷公司1 日 舉行「豬事文化園區外帶館招商說明會」，希望業者提供遊客快速、方便、衛生、安全、健康的美食。（楊靜茹攝）

外帶館招商說明會以知名業者做為示範講解，提供有意願進駐的廠商參考。（楊靜茹攝）

豬事文化園區外帶館緊鄰名間親子公園及台3線要道，多家廠商都躍躍欲試。（楊靜茹攝）

南投縣農產運銷公司的豬事文化園區，緊鄰網路爆紅的名間親子生態公園，為了服務路過台3線用路人及公園親子遊客，規畫外帶館、貨櫃商場，1日舉行招商說明會，吸引有興趣經商民眾到場，總經理周義雄親自介紹周邊環境並導覽說明。參加業者說，園區主要販售伴手禮，提供餐飲服務不多，應該有一定商機。

南投縣農產運銷公司是南投縣府的事業單位，原本主要從事豬隻交易，近年轉型為文創休閒的南投豬事文化園區，由於園區在往返竹山紫南宮台3線要道旁，又緊鄰網紅景點名間親子生態公園，仿效速食店「得來速」興建外帶館，1 日 舉行「豬事文化園區外帶館招商說明會」。

周義雄指出，豬事文化園區賣場主要販售南投同特產品，讓外地遊客可以採購相關伴手禮，由於親子公園假日人潮絡繹不絕，目前有貨櫃商場及外帶館，希望招攬業者進駐，提供遊客快速、方便、衛生、安全、健康的美食；而豬事文化園區賣場2樓區域，預計南投縣原民局將行銷轄內各部落的文暢商品及美食。

參加說明會業者指出，外帶館地點確實很棒，來參加說明會前曾多次到現場踏勘，假日可以提供親子客群餐食，平日則可服務用路人；另有業者說，他比較屬意貨櫃商場，認為空間比較符合其需求。

周義雄說，招商說明會結束後將開放業者申請，讓進駐廠商可以更多元應用，未來他們也會幫忙豬事文化園區貨櫃商場與外帶館產品的銷售及宣傳，期待園區與親子公園成為帶動名間觀光的火車頭，一起創造觀光商機。