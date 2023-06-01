大陸年輕人面臨諸多生活壓力，一年一度的兒童節意外成了紓壓管道。大陸中國青年報社日前發布一項針對1001名大陸年輕人的調查顯示，74.9％的受訪青年感覺現在年輕人過兒童節的現象普遍。66.6％受訪青年表示過兒童節是為釋放壓力、放鬆心情，55.2％受訪青年表示是追憶童年、體驗童趣。

《中國青年報》報導，調查顯示，86.9％的受訪青年表示懷念童年生活。交互分析發現，85後受訪者表示懷念的比例更高，為90.5％。

報導指出，現在在武漢工作的汪姍姍說，以前能接觸到的訊息很少，也沒有那麼多焦慮，可以沒有負擔地做一些看似毫無意義的事情，「我曾和小夥伴一起到一片竹林去種樹，還買了鐵鍬以及各種肥料。現在看來在竹林種樹很幼稚、很天真，但想到曾和一群小夥伴一起完成一件事，就覺得很值得懷念」。

此外，調查顯示，84.2％的受訪青年覺得童年經歷對自己的成長影響大，其中31.4％受訪青年認為影響很大。交互分析發現，00後受訪者認為影響大的比例更高，為88.1％。

汪姍姍覺得，在兒童節這一天，大家會有種「小朋友」心態，也想彌補小時候的一些遺憾，比如去一直想去的動物園，吃一直想吃的小零食，「以此治癒曾經的自己」。

調查還顯示，74.9％的受訪青年感覺現在年輕人過兒童節的現象普遍，其中，22.0％的受訪青年認為非常普遍。交互分析發現，女性受訪青年認為普遍的比例為79.6％，比男性高出10個百分點。

目前長沙工作的90後李焱李焱發現，每年的兒童節，朋友圈都挺熱鬧的，「有人會發自己小時候的照片，有人會配上搞怪調侃的文案，有人曬別人發的紅包和祝福，當然也有人是和孩子一起過的。感覺這天大家都變得活潑了起來」。

報導稱，為什麼年輕人也想過兒童節？調查顯示，為了釋放壓力、放鬆心情排在第一位，獲選率為66.6％。55.2％的受訪青年表示是追憶童年、體驗童趣，54.4％的受訪青年覺得是彌補小時候的遺憾和缺失，54.4％的受訪青年認為是對無憂無慮的生活的嚮往。