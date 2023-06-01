賴姓5億高中生墜樓疑點重重！賴男結婚後回到夏男住處，1小時後在10樓墜落，配偶夏男竟換裝後又徒步走樓梯至一樓，有鄰居稱聽到巨響時，外出就見到夏男已站在遺體旁邊，神情冷靜，手中疑似拿著一包鞋子物品，且沒有吐露配偶身分；賴母律師今回應，將申請中夏男那包物品列為調查證據之一，並請警方採證是否有其他微物跡證。

賴男與夏男當天到戶政所登記結婚時未穿正式服裝，僅是家常輕便，後來2人回夏男住處大樓，電梯內監視器拍到夏男穿藍色短袖上衣、長褲休閒鞋，賴男則穿短袖上衣、短褲拖鞋，搭電梯過程2人幾乎無互動，回到家中約1小時，夏男向警方稱2人有喝酒、看動畫，他後來去洗澡時，賴男就墜樓。

賴男墜樓後，夏男換上另一套服裝「徒步走到一樓」，男供稱當時正忙著聯繫工作事宜，擔心搭電梯手機會斷訊，才改走樓梯；另外有目擊民眾指稱，當時聽到巨響時外出查看，夏男已經站在遺體旁邊，手上疑似有拿著鞋子，也沒有向鄰居透露自己的配偶身分，神色很冷靜；賴母委任律師許哲維表示，將準備申請中，看夏男當時拿的那包衣物，是否有其他的微物跡證。

賴男被父親贈與30筆房產，市價5億以上，父親在今年4月下旬身亡，夏姓代書的兒子5月4日到賴家，以「教導處理房產」為由，早上帶賴男到戶政所登記結婚，10點回到夏家房子，賴男在11時就離奇墜樓身亡。原傳出兩人隨機在超商與戶政所找證人簽名，之後又傳出在案發大樓找清潔阿姨以3000元代價簽字，案情相當撲朔迷離。

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