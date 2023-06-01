暑假將至，新北市消防局今年舉辦消防夏令營、職人體驗營及兒童防颱繪本抽獎等系列活動，專為幼兒、學童以及青年設置不同防災面向，其中專為新北市國小1至6年級學童打造的夏令營，將在各區辦理14場次，提供2800名學童參加，不僅有4站8項的闖關活動學習防災知識，每人還可獲得1個紀念防災背包。

新北市消防局今舉行夏季活動記者會，秘書長邱敬斌也邀請民眾學習防災新知，頒發感謝狀給予捐贈單位。

消防局指出，本次暑期活動分為3個防災面向，在幼兒防災方向，發表「生氣的風爺爺」防颱繪本，藉由活潑可愛的人物和故事情節，讓幼童學習防災知識，該書將於今年上架各市立圖書館及電子書，透過新北市幼兒教保發展協會捐贈印製2500本，發放給轄內幼兒園和托嬰中心，市府也會在暑期舉辦抽獎活動，參與市民將獲得限量「生氣的風爺爺」精裝書及多種獎品。

另外，在學童防災方面的消防暑期夏令營規畫在板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林、汐止等地區登場，只要是設籍或就讀新北市的國小1至6年級學童都可參與，透過寓教於樂的方式，學習防災知識。

在青年防災方面，市府也在汐止保長坑訓練中心辦理1場次消防職人體驗營，提供50名額給予就讀或居住新北市的高中和25歲以下大專院校學生參加，參與者可參與消防衣著裝、濃煙逃脫、搜救及垂降等7項體驗課程，提高防災意識，並鼓勵加入本市防災青年守護團，學員還可獲得紀念胸針。

邱敬斌說，本次暑期營隊活動從6月1日12時至6月7日24時開放報名，各梯次名單將在6月9日12時採電腦隨機抽籤方式選出，詳情可至消防局官方網站(http://www.fire.ntpc.gov.tw)點選連結或透過Line活動官方帳號(@2023camp)查詢。