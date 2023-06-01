民眾黨主席柯文哲5月29日於選舉決策委員會中下軍令狀，現任不分區立委不得再續任下屆不分區立委，柯希望邱臣遠轉戰基隆，但邱將目標放在北市中正萬華。邱臣遠今天於黨團記者會後受訪表示，不分區立委本來就應該要為黨征戰，目前他已經開始在中正萬華進行一些地方活動，「我近期會把重點放在中正萬華」。

邱臣遠表示，不分區立委本來就應該要為黨征戰，柯文哲在520的宣示上也提到，這次的選舉是一個政治說服的過程，過程中必須要更加的努力，讓我們義無反顧，大家一起拚一次。

他強調，5位不分區立委在國會的問政，多次獲得公督盟跟口袋國會的評鑑之外，黨團也都是非常認真的在不同的選區經營，自己本身在基隆、台北都有服務處，近期他確實對於中正萬華的地方服務，已經開始在做的相關拜訪、經營。

邱臣遠表示，目前選決會跟地方黨部也都在做相關徵詢，所有提名程序都在如火如荼的進行當中，目前各個委員都有在各自負責的選區努力的經營選民服務，隨時都準備好，可以去為黨征戰。

媒體詢問邱傾向中正萬華而不是基隆？邱回應，目前他已經開始在中正萬華進行一些地方活動，基隆、台北本來過去就是他的重點服務選區，「我近期會把重點放在中正萬華」。

至於何時定案？邱臣遠表示，6月會密集進行相關提名作業，希望當然愈快愈好，但是原則上還是尊重黨中央選決會的機制，他目前預判大概6月中左右應該會有比較明朗的態勢。

另外，柯文哲屬意立委吳欣盈轉戰竹市，但有媒體指吳欣盈將投入竹縣第二選區，邱臣遠說，新竹市是高虹安執政的縣市，也是柯文哲的故鄉，新竹縣包含竹北，過去不管在政黨票、民眾黨認同的比例都是非常高，都是重點經營的選區。

他表示，吳欣盈在休會期間，今天已經到新竹縣開始進行地方活動，在地方經營上獲取更多的認同，整體上黨中央會做評估，做最後的定論，現在都還在徵詢的階段，一切以選決會對外的公告跟後續提名徵召的作業為主。