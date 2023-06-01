前縣長林光華（左）和吳欣盈（中）話家常。（羅浚濱攝）

傳將投入新竹縣或新竹市立委戰局的民眾黨立委吳欣盈，1日到新埔義民廟拜訪前縣長林光華話家常，對於何時宣布參選的問題，她始終未鬆口，指她是愛台灣，關心台灣未來的競爭力，只要是能為台灣服務，她都願意，今天說這還太早！

吳欣盈說，民眾黨有5位不分區立委，她選區服務是在中彰投，柯文哲主席要她今年再接新竹縣市，她才剛生產完，又陪柯文哲去美國，一直沒辦法來新竹，她是實地來了解與林碩彥議員合作選服案。

對於何時會宣布投入新竹縣或新竹市的立委選舉？柯文哲有無徵詢參選意願？吳欣盈回應說，她才接立委不久，1天當3天用，就是把該做的事做好，她才第1天出來跑，柯文哲市席該講的都講了，黨部也都有發布。她並對民眾黨規畫她參選新竹市立委，反問「你有聽說嗎？」

吳欣盈並說，她從小跟爺爺吳火獅經過新竹都會來義民廟拜拜，就像回來見祖先一樣，義民廟很多故事她也很熟悉。並到吳火獅在民國63年捐贈給義民廟一對大石獅前做介紹，說爺爺在各地捐贈石獅，不是因為爺爺名字中有「獅」，是寺廟剛好有需要。

吳欣瑩對時代力量主席王婉諭投入新竹縣第2選區立委並追問是否參選的問題表示，她和王婉諭都在衛環委員會，立委除了審法案和預算，最重要的是要進入社區，她的任期到明年1月底，必須把立委該做的工作做好，之後選舉的布局和想法，今天還是太早！