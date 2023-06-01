新北市衛生局辦理「三一廉政．健康平等SDGs有獎徵答」，邀請民眾挑戰QA問答，成為廉政小尖兵！最高獎金為價值1000元的統一超商虛擬商品卡，活動至6月15日。

衛生局長陳潤秋表示，此次有獎徵答，主題頗具特色新意，例如題目包括請參與者思考，在養生觀念、均衡營養、貧富不均，以及生活作息等選項中，何者才是造成弱勢家庭的健康狀況相對欠佳的根本性原因，此外也透過作答讓更多民眾認知所謂的「社會決定因素」等重要概念。

政風室聞其聲主任說明，本次有獎徵答題目共計10題，皆為單選題，得分須達80分以上方符合抽獎資格。預計於七月中旬公布抽獎結果。活動最高獎金為價值1000元的統一超商虛擬商品卡（計10名），及價值500元的統一超商虛擬商品卡（計120名）。民眾可直接於Google搜尋「三一廉政」尋找活動網頁，或直接連結以下網址https://forms.gle/DwnVUCiTaocvnR96A 參加徵答。