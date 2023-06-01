劇集《人選之人》真實上演 民進黨遭爆疑吃案性騷事件 何欣純說話了

《人選之人—造浪者》真實上演！民進黨日前被爆出1位前女黨工遭廠商性騷擾，向時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬反映卻沒有得到相關處理，民進黨台中市立委何欣純1日表示，得知此事內心無比遺憾與感傷，呼籲政黨要更明快、慎重處理，並保護當事人，「我們不能就這樣算了」。

一位前民進黨女黨工日前深夜公開自己曾遭合作廠商性騷擾的經驗，她指出，她於去年9月在民進黨工作時，遭到長期合作廠商摸後頸、肩頭與胸等部位性騷擾，向許嘉恬反映後卻僅得到冷冷回應，後續甚至問當事人「當下為何不跳車？」等語，最終更未得到相關的處理；事件一曝光，也引起各界怒火。

何欣純1日發布影片表示，「我們不能就這樣算了」，看到《人選之人》的劇情真實發生，內心無比遺憾與感傷。她雖不是當事人，但感同身受，雖然性平事件有一定的法定程序，但除了法定程序之外，政黨應該要更自律，要求更嚴格的標準，並呼籲民進黨要更明快、慎重處理，

她說，這不僅僅是法律要求，更是政黨能夠獲得民眾信賴的最重要的基礎，同時提醒，明快處置的前提是保護當事人，這同時也是民進黨該有的責任。