針對核電議題，新北市長侯友宜今受訪時強調自己贊成核電，但要把核安做到最高標準，並處理好核廢料問題，這些「民眾卑微的聲音」，過去一直跟中央反應，結果被「已讀不回」，這些是新北市民的委屈。

侯友宜表示，自己這幾年擔任新北市長，很多事情是妥協、溝通，希望新北在中央的協助底下能夠快速發展，但無奈碰到太多新北市民的委屈，也碰到很多阻礙。

侯友宜說，自己一向秉持台灣人「古意」、善良、認真打拚做事的想法，不與人鬥嘴，也不跟人講東講西，就是希望能得中央的體諒和支持，結果換來的結果是沒有，尤其面對新北市有3座核電廠，地方的聲音他都有聽進去，民眾需要的是核安，核廢料需要妥善處理，這些民眾卑微的聲音，他都有聽進去。

所以侯友宜強調，自己不但成立核安監督委員會不斷去做監督，也特別跑到中央，不管是蘇貞昌還是陳建仁在任，去就是講這件事，但是去了好幾次，講了老半天，不管是部長，甚至接洽了副院長，完全就是沒表態、置之不理，這是新北市民的委屈。

侯友宜多次向中央傳達，核廢料現階段沒能力處理沒有關係，但是要告訴新北市民，未來有辦法的時候要怎麼做，特別是現在熱鬧的地區，不要當成永久貯存槽，因為中央40年前就答應新北市民，現階段沒辦法處理至少要講清楚、說明白，行政院甚至總統要出來說話。