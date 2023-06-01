5億高中生墜樓後配偶「走樓梯下樓」 高大成曝：很有鬼

高大成指夏男被發現每次都走樓梯下樓很有鬼，他也堅信賴生是低樓層滑落非高樓墜落。（資料照片）

台中賴姓高中生同婚登記2小時候離奇身亡，日前有證據顯示其同婚對象夏男，在賴生墜樓後換裝樓梯下樓，據查，當時夏是辯稱，因怕手機沒訊號，才會走樓梯。對此，高大成直指「很有鬼」，夏男兩度下樓都走梯間恐為避開監視器，且有報導指出夏父因仲介買賣疑持有3樓及8樓的鑰匙、磁扣，他仍認為是賴生是低樓層滑落，非10樓墜落。

台中五億高中生命案受到全國矚目，回顧5月4日當天，賴男被長期處理家中房地產的夏姓地政士身兼助理的兒子帶去戶政所同婚登記兩小時候即墜樓身亡，賴母控夏男謀財害命，檢方依殺人等罪將夏列被告，以30萬元交保，近日多張照片留出，夏男當日舉止再受到檢視。

檢警調查，賴姓高中生當日上午8時先與夏男一起到夏男位於北屯區旱溪西路的大樓到10樓

，先搭電梯上10樓，約9時許倆人走梯間步行下樓，再前往北屯區公所登記結婚，10時許二人一起回到夏男住處，當時二人被電梯監視器拍到，沒有互動，賴生還以手摸頭；事隔一小時，賴男被發現倒臥大樓一樓草皮，檢警調閱電梯監視器卻發現，夏男在案發已換裝走樓梯下樓。

據悉，夏男警訊時，承認倆人在案發前2小時才結婚，當天登記完結婚後返回住處，他與賴生在客廳看有線電視動畫「鬼滅之刃」，後來去浴室洗澡，才會更換衣服，因為洗完澡後，沒有看到賴生蹤影，打手機沒人接聽，所以才會走樓梯，以免搭電梯時沒有訊號。

對於夏男兩度走樓梯下樓，且在賴生墜樓後變裝走梯間下樓的動作，中山醫學大學法醫系主任高大成直言「很有鬼」，他分析，走梯間可避開監視器，且媒體報導該棟8樓為夏父友人持有，夏父任職的不動產公司也曾仲介出售3樓，懷疑夏男要持有3樓、8樓鑰匙沒有問題，高大成仍堅信賴生是低樓層滑落，非10樓墜落，且很可能另有死因。

賴生身亡後，夏男被拍到換了服裝下樓，手上還拿著一包疑似「鞋子」的物品，針對這點，賴母委任律師許哲維將再向檢方聲請證據調查，盼能透過微物證釐清夏男在關鍵的62分鐘內是否有到過該棟其他樓層？