從去年11月基隆市警察局在仁二路、愛一路口設置科技執法以來，取締成效斐然，基隆市政府獲得交通部補助，將在愛三路與仁一路、仁二路路口，設置新的「未禮讓行人」科技執法，最快將於6月底前發包、9月底前完成。

基隆市警察局交通隊表示，基隆市內已有多處科技執法設備，包括了東岸高架橋、仁五路公車停靠區違停，後續又在去年建置了台 62 線快速道路的區間測速、仁二路、愛一路的科技執法，以及去年12月上線的4處路口，包括水源／源遠路口、中正／義一路口、中正／信一路口、八堵路127巷路口。

交通隊指出，基隆市內採行科技執法的路口，發生車禍的比例都下降了3成以上，顯見科技執法的確能夠抑制違規行為的發生，並減少交通事故發生。

隨著基隆市長謝國樑提出「行人友善」政策，從今年1月20日到4月30日，共取締了3709件汽機車不停讓行人，但在此同時，路口行人交通事故也較去年同期減少了20.22％。

謝國樑日前表示，目前多數車輛皆會禮讓行人，而取締件數也大幅下降至高峰期的一成，隨著車輛禮讓行人的習慣建立後，市府預計在今年第三季調整策略，針對行人應盡的義務進行宣導，如快速通過路口、感謝車輛的禮讓、禁止路上使用手機等，以提升用路人的自身安全並維護行車秩序。

基隆市政府獲交通部補助新台幣300萬元，將在市區的愛三路與仁一路、仁二路口，設置未禮讓行人科技執法。基隆市警察局長張樹德1日在基隆市議會答詢時表示，這次建置的科技執法是屬於固定式科技執法設備。另外，依交通部的要求，這項設備將於今年6月底前發包，並應於9月底前完成結報。