台中市太平區1名年約30多歲陳姓男子，近半年來因投資虛擬貨幣失利，虧損約新台幣100萬元，讓他懊悔不已，日前上午獨自一人到住家大樓頂樓並跨坐外牆，家人接獲男子傳訊後，立即報警處理，新平派出所員警到場後，耐心安撫男子情緒，一方面與其對話，另一員警趁隙抱下他，最後在員警的開導及家人的親情溝通下，終於化解這場危機。

太平警分局新平派出所日前上午10點多獲報，稱「有男子跨坐大樓頂樓圍牆上，疑怕想不開，請求警方協助。」兩名員警立即趕赴現場，到場時發現該一男子靜靜的跨坐在頂樓外牆上。

員警慢慢趨前開導安撫，得知原來男子利用上班之餘，還投資虛擬貨幣、期貨股票等理財，並向銀行及親友借貸數十萬元。結果因近期國際情事動盪及誤信網路飆股，投資本金200萬元左右，結果虧損近百萬元。

龐大債務問題一時讓他陷入窘境，所幸員警動之以情的勸導並在家屬親情攻勢下，員警趁空檔將其抱住救下，成功挽回寶貴性命。

男子父母非常感謝警方熱心協助，當下也與其子溝通及瞭解原委，也允諾會陪他一起處理債務問題，員警也鼓勵他勇於面對及處理，不要讓家人擔心。

太平分局分局長蔡慶星表示，民眾如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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