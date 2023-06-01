泰國前進黨（Move Forward）、為泰黨（Pheu Thai）、民族黨（Prachachart）等8大在野政黨共同召開新聞發布會時強調，8大政黨的黨魁一致同意成立一個過渡工作協調委員會，並由前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任委員會主席，他們同時也成立了7個部門工作小組，以解決人民一直所擔心的問題。

泰國前進黨、為泰黨 、民族黨、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Thai Liberal）、為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）、公平黨（Fair Party）和新社會力量黨（Plung Sungkom Mai），這8個政黨在泰國4月14日的下議院改選，於500個下議院席次中，合計贏得了313席。各政黨於5月22日簽署合作備忘錄，推進組閣議程。

根據《泰國頭條新聞》報導，8大在野政黨下次的聯合會議將於6月6日舉行。目前7個工作小組分別致力於解決能源、乾旱天氣、泰國南部、修憲、環境、經濟和毒品問題。

皮塔表示，目前組閣的工作進行得非常順利，並強調8黨將團結一致，全心全意解決人民最擔心的問題。至於同性婚姻合法化、將大麻重列回毒品名單及最低薪資提高至每天450泰銖等問題，皮塔也回應，將會與有關經濟部門磋商及聽取各方的意見。

另外，針對各界關注的眾議院議長人選問題，為泰黨和前進黨表示正繼續協商中，不會成為組閣障礙。新聞發布會結束後，皮塔作為大選贏得最多席次的前進黨總理候選人，還與為泰黨黨魁崇南（Cholnan Srikaew）雙手呈心形姿勢合影，以此力破兩黨此前鬧不合的謠言。