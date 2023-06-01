新華社1日報導，大陸國家郵政局監測數據顯示，截至5月31日，今年中國大陸快遞業務量已達500億件，比2019年達到500億件提前了155天，比2022年提前了27天。

大陸國家郵政局表示，從39天破100億件，到5個月破500億件，快遞業務量月均「百億級」增長的背後，是中國經濟活力的縮影與寫照。今年以來，受擴大內需戰略等利多政策的影響，郵政快遞業在打通產銷通道、貫通供需兩端、連通線上線下、暢通內外循環等方面較好地發揮了保通保暢作用，逐步成為拉動國民經濟增長、服務國家戰略部署、保障經濟社會穩定運行和滿足人民美好生活嚮往的重要力量。

報導稱，蓬勃發展的郵政快遞業不僅激發了消費市場的繁榮活力，也激發了產業融合的新動能，為其他產業發展和供需良性循環帶來利好。在河北滄州，郵政管理部門指導快遞企業把寄遞服務融入到產業鏈和供應鏈的前端，積極打造入廠物流、倉配一體化等模式，服務工藝玻璃製品的生產銷售，年發貨量超3000萬件，助力工藝玻璃產品暢銷大陸國內並遠銷海外50多個國家和地區，支撐年產值達8億元人民幣。

當前，郵政快遞業正在全力備戰「618」年中業務旺季。主要品牌寄遞企業大力提升數位化營運水準，優化中轉和派送流程，積極調配人力、車輛及航空運力等資源，加快運用全自動分揀、無人倉、無人車、無人機等設備和技術，以提升整體生產服務保障能力。