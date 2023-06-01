由大陸新銳導演温仕培執導，男神彭于晏、金馬影后張艾嘉及大陸實力派演員王硯輝合演的犯罪劇情電影《熱帶往事》，片中彭于晏扮演沈默寡言的冷氣維修工人，不但瘦到脊椎骨清楚可見，為了呈現角色汗流夾背的真實狀態，他都以慢跑後的脫水狀態上陣演出。

彭于晏為了角色改變身形，激瘦到脊椎骨清楚可見。（華映提供）

《熱帶往事》從命案嫌疑犯彭于晏的視角展開整個故事，溫仕培透露當初從報紙上看到一個真實案件，給了他靈感，「有一個肇事者，因為無法長期跟自己的愧疚相處，後來很長一段時間裡，他都在默默地、悄悄地靠近受害者的家屬。這個人的心理讓我非常感興趣，他一個人出於愧疚也好，出於一種很難去解釋為什麼的衝動和欲望，而去接近家屬。」和電影劇情彭于晏去接近張艾嘉的心情很相似。

彭于晏是從電影監製也是票房導演寧浩手中收到劇本，覺得從劇本讀到和過去不同的感受，「看完後腦子裡有很多畫面，這個故事有很多可能性，但很溫暖。」更自認和角色有很多不同之處，「這個角色給我不安全感，一開始不知道如何去理解他，我就會覺得有興趣。我必需跳開舒適的框架，找很多資料去了解角色，也不清楚我做得好不好，而這種不安感，就會讓我想要去試試看，挑戰一下，我很可能在這個角色上學到很多東西。」

片中彭于晏有很多場獨角戲的演出。（華映提供）

彭于晏透露為了角色而努力肉體改造，瘦到連脊椎骨都清楚可見，這樣的過程，他不覺得特別辛苦，但必需瘦得小心翼翼，「因為拍完這部我就必需在短時間內演出林超賢導演的作品，要求必需有救援人員的精壯，要保持肌肉量，但又要儘量變瘦，我希望導演一到現場，我就是準備好的狀況，都是先去慢跑，然後以脫水的狀態去演出，呈現出一種冷氣維修工人汗流夾背的模樣。」

除了外表改造之外，因為電影中彭于晏有很多場演出獨角戲的場景，溫仕培都安排他進行仔細的排練，彭于晏表示劇組特別用心讓他穿上戲服，到片中的家裡，實際去體驗生活，「這些對我很有幫助，我熟悉了那個家衣服放在哪兒，床在哪兒，演出就會變得更自在。」而他對和影后張艾嘉的合作也感到難忘，「和張姐對戲跟在家裡看劇本100遍或是對著鏡子練了多遍的感受完全不同，會有很多劇本不見得描述得很清楚的情緒及情感的表達，也帶動了我的演出。」