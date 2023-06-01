有鑒於自體細胞治療高昂的治療費用與培養細胞的等待時間，無法讓更多因病受苦的民眾得到更好的治療。永昕表示，再生醫療已成趨勢，在國內外對異體細胞治療的法規進展及既有與潛在客戶的需求下，第一階段建置50L的先導工廠，以滿足客戶在臨床前及臨床試驗期間的研究用藥需求，未來將視產業趨勢與客戶需求擴充產線。

永昕指出，該公司已具備與客戶開發異體細胞治療製程放大的成功經驗，可將異體免疫細胞放大至200公升GMP製程的生產，並協助客戶通過美國臨床一期試驗的申請。

2021年起組建細胞治療開發團隊與實驗室的永昕，目前已建立3D放大培養間質幹細胞MSC的先進量產製程技術，50公升細胞產量突破150億細胞數的國際業界水準；陸續開發中的先進異體細胞治療產品製程與分析技術尚包含嵌合抗原受體自然殺手細胞（CAR-NK）、Gamma Delta-T（GDT）及幹細胞外泌體（MSC-EVs）。

近年來，國內外不論細胞治療研發或生產領域仍不斷傳出結盟或併購的消息。去年，阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）宣布以3.2億美元併購致力於開發個人化實體癌細胞療法的Neogene Therapeutics並攜手進攻實體癌細胞治療；日本富士軟片以1億美金向Atara Biotherapeutics收購位於美國加州千橡市的細胞治療工廠，以開發暨生產異體Ｔ細胞及CAR-T免疫療法。

今年，隸屬嬌生（Johnson&Johnson）的楊森生技（Janssen Biotech）支付2.45億的前期金向免疫細胞癌症療法開發公司Cellular Biomedicine Group收購兩項尚在實驗階段的次世代嵌合抗原受體T（CAR-T）細胞治療的權利；宜明細胞宣布將收購Mustang Bio位於麻薩諸塞州伍斯特市的CGT（Cell and Gene Therapy）工廠，以強化其細胞治療CDMO業務。