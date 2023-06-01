星宇航空聯手即將上映的動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》打造「蜘蛛人主題航班」，今日正式啟航。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

看準暑假出遊商機，星宇航空聯手即將上映的動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》打造「蜘蛛人主題航班」，今日正式啟航，凡於6月1日至8月31日搭乘任一亞洲航線，從報到櫃台的登機證到客艙內的服務備品，皆可看見蜘蛛人的帥氣身影。

星宇指出，旅客從踏入機場櫃檯那刻，即可感受到精心打造的驚喜，不只報到櫃檯備有免費主題貼紙及造型行李吊牌，還可擁有噴絲走牆的蜘蛛人限定航班專屬登機證。此外，蜘蛛人的身影將一路延伸至客艙內，不論是紙杯、調酒攪拌棒及撲克牌都是限定款。

為讓旅客留下美好回憶，星宇航空將候機室打造成美式經典漫畫風格，並於現場陳列本次獨家設計的機上備品。以經典代表色紅色為主視覺的米果、餐墊及兒童餐盒等，要讓大人與小孩都陷入吃與不吃的選擇障礙。

星宇航空蜘蛛人主題航班即日起至8月31日限時推出，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力。

星宇表示，《蜘蛛人：穿越新宇宙》主題航班將適用於澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、馬尼拉、宿霧、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、胡志明市、河內、峴港、新加坡等航線，詳情可透過官網（https://bit.ly/spider-verse-flight）查詢。