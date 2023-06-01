全球進入高齡化社會，在人口快速老化的狀況下，越多人在急性醫療處置後出現失能情形，若能在急性後期治療黃金期間給予積極性的整合性照護，讓失能情形改善，可減少日後再繼續住院醫療費用，也能減輕家屬及社會照顧的負擔。

桃園醫院復健科個管師羅卉菁表示，經常會遇到的照護對象包含腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折及衰弱高齡病人等，以腦中風照護類別佔最廣泛。

羅卉菁指出，在急性期後，若經由醫療團隊評估過有復健潛能者，會安排復健科醫師功能評估，再轉介至復健治療急性後期照護團隊的醫院，並透過團隊訂定符合病人需求治療計畫，讓病人能在黃金治療期限內，根據不同治療計畫來接受各高強度復健及整合照護。

羅卉菁說明，急性後期照護團隊醫療人員有分別有復健醫師、護理師、物理師、職能師、語言師等復健治療，其它醫療團隊人員有社工師、營養師、心理師、出備服務護理師、個案管理師。

羅卉菁另也以個案舉例，曾有名邱姓患者初次診斷腦中風，在醫療團隊評估病況穩定後並轉至復健病房治療，邱先生與照顧者太太剛轉至復健病房時，內心很焦慮且徬徨無助，經由仔細說明衛教後，提及符合邱先生的復健治療計畫方式，有腦中風急性後期照護，所幸患者也願意參予腦中風計畫，並配合復健醫療人員制定治療項目。而病患本身對於復健治療期望很高，希望自己能在黃金時間內讓肢體功能趕緊恢復起來不讓家人擔心。