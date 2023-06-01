新北市長侯友宜上月允諾在明年1月成立體育局，新北市體育局組織章程出爐，將設運動設施科、競技運動科、全民運動科、運動產業及企劃科、學校體育科與秘書室，已通過市政會議，將送新北市議會審議。其中亮點是運動產業科，將推動運動產業，促進民間參與公共運動場館建設與經營輔導，並處理運動消費爭議，希望打造新北成為一座運動城市。

新北市長侯友宜上月新北市議會總質詢，允諾成立體育局，侯當時坦言，過去過去體育處舉辦全國運動會，在招攬部分面臨很多挑戰，若要媒合企業資源與民間團體力量，也需要一個局來推動，才能跟其他縣市平等溝通。另也能照顧更多傑出運動選手，並鼓勵全民運動。

體育局組織章程通過市政會議，運動設施科負責公有運動設施規畫與營繕；競技運動科則推動競技運動、亞奧運的民間團體輔導與賽會籌辦，另有競技運動人才選訓，與運動科學強化。

全民運動科則是非亞奧運運動種類賽會籌辦，民間體育團體輔導還有特殊族群運動與社區體育發展等。

運動產業及企劃科則是推動運動產業，促進民間參與公共運動場館建設與經營輔導，和運動消費爭議；學校體育科則負責全市競賽規劃、優秀運動人才培訓與教練遴選考核。秘書室則負責文書管考等事務。

目前體育局預算仍在籌編，體育處長洪玉玲表示，目前體育處一年預算約8到9億元，體育局預算絕對不會低於現在，詳細數字仍要再計算。

全案已通過新北市政會議，將送新北市議會審議。