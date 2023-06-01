去年九合一選舉，民眾黨高虹安以9萬8121票、得票率45.02%當選新竹市長，上任至今已滿5個月，今有一份最新民調顯示，其滿意度60.9%，市府團隊表現57.3%肯定，與日前《遠見》公布的新竹市府滿意度49.3％提升不少、差別也相當大。

對此，新竹市政府表示，每份民調都是施政的重要參考依據，感謝市民的鼓勵和鞭策，市府團隊專心市政，虛心傾聽民意，以市民的生活福祉為最高原則，打造新竹市成為一座幸福宜居的「安居科技城」為目標。

據《ETtoday民調雲》今(1)日公布的最新民調顯示，高虹安的施政滿意度為60.9%，其中非常滿意19.3%、還算滿意41.6%；市府團隊表現度57.3%，非常滿意16.5%、還算滿意40.8%。此外，新竹市最受好評前5項政策分別為調高營養午餐每餐費用及補助（73.9%）、YouBike2.0全面升級再新設30站（70.3%）、桃竹竹苗推公共運輸月票4方案（64.2%）、祝妳好孕凍卵補助（59.7%）、簽署新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄（63.6%）。

針對該民調，新竹市政府表示，因應物價飛漲，竹市將自112學年度起調高國中、小營養午餐每餐費用，讓孩子吃得飽也要吃得好，對交通等問題也做了許多努力，如積極爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票，透過減輕市民交通負擔，紓解園區交通。另如規劃「0-6歲市府養」，推動「祝妳好孕凍卵補助」，提供25至40歲女性市民提最高3.1萬元凍卵費用補助等，都盼讓年輕一代願婚、敢生、樂養。