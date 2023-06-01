時序進入夏季，根據中央氣象局最新公布的「季長期天氣展望 」指出，6月份仍為台灣的梅雨季節，7月、8月為盛夏季節，6月至8月台灣氣溫正常至偏高；逐月來看，6月北台灣至日本間略有冷訊號，7月至8月全台偏暖機率提高。

氣象局表示，夏季在受到太平洋副熱帶高壓影響時，各地天氣晴朗炎熱，同時自7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，台灣也開始進入颱風季節。以氣候平均 (1991至2020年)來看，7月、8月分別有3.7、5.5個颱風生成，侵台颱風則分別是0.7、1.0個。

展望未來一季(6月至8月)預報，動力及統計模式一致認為台灣氣溫正常至偏高；逐月來看，6月北台灣至日本間略有冷訊號，7月至8月全台偏暖機率提高。雨量方面，動力模式預測6月台灣北部略有偏濕訊號，7月雨量正常，8月則有偏乾機會；統計模式預測未來3個月雨量偏少到正常。目前熱帶太平洋及大氣環流已回復正常狀態，赤道東、西太平洋海溫呈現持續增暖的趨勢，預計夏季開始有朝聖嬰發展的可能。

6月至8月的逐月預報如下：

6月：受颱風外圍環流影響，北部及東半部降雨較明顯;6月中旬有受滯留鋒面或西南氣流影響的可能。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測， 各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20％、50％、30％。

7月：氣候上以晴朗炎熱天氣居多，颱風季節開始，預測平均氣溫各地 以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機 率為20％、60％、20％。

8月：氣候上仍以高溫、多雲到晴，午後偶有局部雷陣雨的天氣為主，亦是颱風生成最活躍的月份，預測平均氣溫各地以「低於」氣候平常值的機率最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30％、50％、20％。