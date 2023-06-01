NEC的無線傳輸解決方案品牌PASOLINK以業界領先的品質和可靠性深受全球客戶肯定。據Dell'Oro最新產業研究報告，由於雙方客戶與市場具高度互補性，此次整合將創造全球最大的無線傳輸公司與營收排名全球第三的微波解決方案供應商。

NEC相信，無線傳輸部門與Aviat整合將為雙方帶來巨大利益。此協議有助於NEC專注於核心業務，同時與Aviat維持緊密的合作夥伴關係。身為Aviat最大少數股東，NEC將指派一名獲得Aviat同意提名參選的董事會成員，以確保雙方能持續合作並共創成功。

NEC表示，此次交易仍須符合特別成交條件，包括監管部門的批准。Aviat預計於2023年第三季完成此項交易，交易對價為4500萬美元現金及價值2500萬美元的Aviat股票。NEC將繼續在日本經營PASOLINK業務。

NEC總裁暨執行長森田隆之表示，身為無線傳輸領域的領導者，集團多年來為全球廣大客戶提供解決方案，進而累積豐富的先進技術和知識。相信與Aviat的業務整合，將能為客戶提供更有價值的解決方案。

Aviat和NEC早在2019年便已簽署協議，由Aviat擔任NEC的北美通路合作夥伴。Aviat執行長Pete Smith表示，公司策略目標是成為無線傳輸領域的專業公司，並擴大業務規模，此次交易使公司更接近此目標。

Pete Smith指出，此次交易奠基於Aviat和NEC自2019年起的合作關係，同時證明Aviat有能力讓NEC客戶和員工順利經歷過渡期。公司迫不及待為NEC的全球客戶提供一流服務和業務，並透過Aviat經營模式持續進步與成長。

Pete Smith認為，將NEC產品與Aviat首屈一指的高功率關鍵任務射頻單元、全戶外型微波和多頻段射頻單元、先進的微波路由器和軟體產品結合，可為每個客戶提供極具吸引力的解決方案，並為Aviat創造開發一線業務的機會。