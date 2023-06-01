除了核電議題外，針對綠能以及2025非核家園，新北市長侯友宜今天也怒嗆民進黨：「麥擱騙啊！」他認為以現行的綠能不到10％，要在2025達到20％根本不可能，民進黨應該承認錯誤。

對於當前綠能不到10％，民進黨立委卻說是因為時間還沒到，要在2025達成20％一事，侯友宜直接怒嗆：「麥擱騙啊！」他說從民進黨還沒接執政黨的時候就說了，2025非核家園根本做不到，他反問民進黨，現在綠能才不到10％，2025要拚到20％，做得到嗎？

侯友宜表示，有些事情做不到就應該誠懇告訴大家，然後做不到要怎麼補救，台灣就是不能缺電，缺電又不肯承認，還騙來騙去，這個政黨騙了一次還要騙兩次，難道人民都是傻子嗎？承認自己做錯不會有人責怪，理想很豐滿，現實很骨感，現在看起來就是沒有，事實已經到門口了，侯也無奈地說，已經講了很多次，不想再說了。

至於基隆港要蓋四接天然氣站一事，侯友宜認為，要聽進地方還有環團的聲音，民進黨面對缺電，亂無方針、毫無章法，已經不知道怎麼做了。他說台灣天然氣的量，包括燃煤、化石燃料，配比已經達到80％，這在全世界先進國家是「名列前茅」的，「拜託能源配比調整一下！」

侯友宜也說，除了調整能源配比，而且不要破壞環境生態及影響航運安全，更重要聽聽基隆的聲音。他也向民進黨喊話，能源配比重新調整，「如果做不到就換我來做，我來做給大家看，你做不好的，我就用認真打拚來改變！」

最後侯友宜強調，就是因為這幾年看到太多的百廢待舉，很多事情都沒有做好，然後執政黨還要騙，這是不應該的，也是自己為什麼要跳出來選舉，「我們繼續加油，謝謝。」