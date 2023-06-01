沒訂單！勞動部今天公布本周無薪假（減班休息），共有2160家、1萬6150人實施，人數共淨增加223人，其中製造業就淨增207人，其中還有某金屬機殼廠實施200多人、2工具機零組件商也各實施100餘人，勞動部官員表示，雖然製造業有增加，但也有部分廠商因訂單回穩而減少實施。

據統計指出，本周實施無薪假共有2160家、1萬6150人，製造業就有347家、7596人，支援服務業（旅行社）仍有1067家、5341人實施。此外，實施的天數為每月多休17天至20天。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，增加集中在製造業，又以金屬機電增加為多，其中包括某金屬機殼廠及2工具機零組件商增加實施400多人，實施情況為每月多休1天至8天不等，主因為訂單不穩；與此同時，某半導體封測廠及化學工業廠商則因訂單回穩，紛紛停止實施或減少實施規模。

黃維琛說，隨著暑假旅遊旺季到來，預估旅行社會有相當程度的好轉，如果團客或陸客回流，相信會更快好轉。

黃維琛也呼籲，目前已進入畢業季、為各行業招募人力旺季，如果廠商在此時實施減班休息可能會影響人力招募。