你心目中認為長得最漂亮的YouTuber是誰呢？百萬YouTuber蔡阿嘎日前到日本東京採訪「最帥台灣YouTuber」，由哲哲拿下冠軍，阿滴、蔡哥則敬陪末座。日前蔡阿嘎也公布由東京帥哥票選「最正台灣女YouTuber」，排名曝光後也引發台人熱烈討論。

台灣最正女YouTuber是誰？日本街訪瑀熙拿9票奪冠軍

蔡阿嘎列出台灣女YouTuber名單，包含滴妹、奎丁、二伯、貝莉莓、白癡公主、愛莉莎莎、瑀熙、泱泱、千千和阿圓，並實地走訪日本東京街頭訪問當地路人，最終由瑀熙以9票獲得冠軍，不少日本人透露選擇的原因，「清爽自然的感覺，所以很可愛」、「乍看之下就是她了，一目瞭然」，亞軍則為獲得5票的泱泱、季軍為4票的阿圓和貝莉莓，其他女YouTuber分別為二伯3票、千千、奎丁、愛莉莎莎2票、滴妹、白癡公主1票，也有日本人大讚滴妹長得很像南韓女團aespa的成員Karina。

女YouTuber照片影響因素高？網建議：分類型評比

名單曝光後，網友也留言表示，「恭喜二伯第四名！！覺得大家都是漂亮的YouTuber，各自有不同的市場啦！」、「下次調查YouTube界可愛小朋友好了」、「中場後黛西老師幫忙拉好多票，不過有一票是確確實實拿到，其他好競爭ww，貝莉莓超開心的吧！拿到好多票～泱泱不愧是泱泱」、「二伯如果是選原本在路上穿的風格，這種青春洋溢照片，日本人可能比較愛喔」、「瑀熙很實至名歸啊」、「千千真的很是女生的菜」、「這調查蠻準的啊，跟普遍網友的想法差不多」。

也有人分析照片影響因素很高，「有在看日本人自拍或是去自拍貼紙的樣子，大概會知道喜歡的類型。瑀熙那張根本就贏60了，把照片改成全身照，不要太多修飾，排名會大變更，潔淨的白、可愛、嬌小很容易吸引日本男生的第一印象」、「下次可以分類型來評比，例如可愛、豔麗、心機之類的，或是最想當老婆、女朋友的人，有個主題在看法也會有所不同」。