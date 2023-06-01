美國聯邦檢察官遭爆掌握美前總統川普2021年的錄音檔，內容涉及川普承認他在離開白宮後，保留了一份五角大樓的機密文件，內容涉及可能對伊朗發動的襲擊。

據CNN在周三（5月31日）的報導指出，CNN雖沒有聽過這段錄音，但該報導引用了多個不具名的消息來源。據報，這段錄音顯示，正在尋求2024年共和黨總統提名的川普，承認在2021年離開白宮後保留了機密文件。

兩名消息人士告訴CNN，川普的談話內容表明，他想分享這些信息，但他清楚在卸任後解密文件的能力會受到限制，川普也否認有不當行為。川普的一名發言人不願對錄音的報導或川普的流言發表評論，並稱調查是出於政治動機。川普的發言人周三說，「這種政治迫害背後的激進黨派的洩密行為，旨在激化緊張局勢，讓媒體繼續騷擾川普總統及其支持者。」

美國司法部正在調查川普在2021年1月卸任總統後保留美國政府紀錄的行為是否違法，因為這些政府資料還有的被標記為「最高機密」的文件。司法部曾披露，基於認為川普非法持有涉及情報收集和秘密人力來源的文件，當局尚在調查川普刪除白宮紀錄的行為。