英國靈魂歌王山姆史密斯2023年世界巡迴演唱會亞洲巡演,將於10月展開榮耀之旅,在台灣歌迷們翹首期盼之下,山姆史密斯即將首次抵台魅力開唱,也將前往曼谷、香港、大阪、橫濱、首爾、馬尼拉和新加坡巡演。山姆史密斯將於10月9日在台北小巨蛋開唱,主辦單位AEG Presents和寬宏藝術宣布6月6日開賣。

坐擁葛萊美、全英音樂獎、金球獎及奧斯卡金像獎各大標誌性音樂獎項的山姆史密斯,無疑是近年來全球最成功的流行歌手之一,擁有〈La La La〉、〈Stay with Me〉、〈I'm Not the Only One〉、〈Too Good At Goodbyes〉等多首暢銷金曲,全球超過3500萬張銷量、累積2億6千萬單曲銷量以及450億次的數位串流收聽量,出道至今已累計5座葛萊美獎。

王山姆史密斯演唱會今公布票價及相關資訊。(寬宏藝術提供)

山姆史密斯2014年發行首張專輯《In The Lonely Hour》,讓他獲得BBC年度新聲的肯定,並於2015年獲得葛萊美獎年度唱片、年度歌曲、年度專輯、最佳新人等榮耀大獎;2015年他為電影《電影007:惡魔四伏》創作演唱主題曲〈Writing's on the Wall〉,更讓他一舉拿下2016年的金球獎與奧斯卡獎最佳原創電影歌曲。

山姆史密斯2023年初發行《葛羅莉亞Gloria》,創下專輯尚未發行,首波單曲〈Unholy〉就先入圍2023葛萊美獎「最佳流行/團體組合演出」,堪稱是相當罕見的榮耀。山姆史密斯表示:「新專輯命名的原因是因為一直以來內心深處都有著Gloria在呼喚著我,同時這個聲音也告訴我:『你可以做到!』」