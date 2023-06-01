宏達電HTC VIVE資深副總經理鮑永哲表示，HTC VIVE的XR生態系統由眾多水平和垂直技術組成，包括虛擬影像製作、精準追蹤定位和5G網路技術。針對這次大會的六大主題，宏達電以劃時代的產品做出呼應，分別是能將原本複雜的虛擬影像製作工作，變得高效又簡單的VIVE Mars CamTrack，以及外觀更輕巧、速度更快的新一代5G行動專網解決方案REIGN CORE S2。前者可以帶給全球無數的製片公司和個人創作者一個可負擔的虛擬製作工作室，讓創作者能輕易將夢想搬上大螢幕，後者則可以讓企業在各式場域部署5G高速環境。

HTC VIVE推出基於SteamVR Tracking 2.0技術和VIVE移動定位器(VIVE Tracker)的攝影機追蹤解決方案VIVE Mars CamTrack虛擬拍片製作解決方案，將虛擬拍片製作化繁為簡，透過領先業界的Lighthouse基地台定位技術，將繁複的攝影機追蹤工作流程整合至一部具有專業級功能，且輕便、隨插即用的模組方盒中，以更簡單、直覺且符合經濟效益的方式協助影像製作團隊創建專業級虛擬影像內容(Virtual Production)。宏達電本次於COMPUTEX 2023展中特別與微星科技MSI合作展示，只需透過一台筆記型電腦，無需安裝即可進行即時影像合成拍攝及製作，設置時間將從幾小時縮短至幾分鐘，這將更適合於小型工作室、內容開發商，到大型國際製片公司的拍攝需求。

此外，宏達電本次在電腦展中的另一個亮點就是首度於台灣展示的HTC 5G行動專網解決方案REIGN CORE S2。宏達電旗下5G整體解決方案團隊G REIGNS智宏網，本次與美國伺服器大廠美超微電腦Supermicro合作，在其攤位現場展示今年於MWC 2023上所推出的REIGN CORE S2，外觀更輕巧、速度更快，並且具有10,000平方公尺的更大5G覆蓋面積，它是根據O-RAN標準構建的再加以優化並高度整合，更具有便攜性，更可輕鬆部署於任意空間，提供企業便捷並且更節省成本的5G專網應用，另針對大場域或其他不同應用需求將提供高度客製化企業專網解決方案。