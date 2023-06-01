侯友宜2024選舉辦公室今天正式成立，他表示特別感謝辛苦幫忙的謝政達籌組選辦，以及張其強負責溝通與議題設定，現在選辦成員有很多7、8年級生，未來還有會更多人才加入，目標只有一個，就是我們一定要贏。

侯友宜表示，選辦裡面有很多來自台大、政大以及各學校的政治實習生，希望藉由青年朋友，希望不斷把未來下一代的夢想來實踐，所以選舉團隊未來還會加入更多人才，也包含很多民間的友人，希望大家齊心齊力，一定要贏得勝選。