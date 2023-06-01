選辦成立7、8年級生齊聚 侯友宜：一定要贏 13:192023/06/01 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜2024選舉辦公室今正式成立，他表示目標只有一個，就是一定要贏。（呂健豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜2024選舉辦公室今天正式成立，他表示特別感謝辛苦幫忙的謝政達籌組選辦，以及張其強負責溝通與議題設定，現在選辦成員有很多7、8年級生，未來還有會更多人才加入，目標只有一個，就是我們一定要贏。 侯友宜表示，選辦裡面有很多來自台大、政大以及各學校的政治實習生，希望藉由青年朋友，希望不斷把未來下一代的夢想來實踐，所以選舉團隊未來還會加入更多人才，也包含很多民間的友人，希望大家齊心齊力，一定要贏得勝選。 #2024選辦 #謝政達 #張其強 #侯友宜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。