「寶島歌王」葉啟田，縱橫歌壇近60年，以《愛拚才會贏》一曲走紅歌壇，奠定台語歌王地位，近年鮮少在螢光幕前曝光，讓粉絲們相當想念，今（1日）過74歲生日的他，曬出昔日在舞台上演出的照片，也罕見吐露內心話。

葉啟田今（1日）歡度74歲生日，稍早曬出在舞台上演出的照片，表示一大早就收到許多好友的祝福，讓他坦言相當感動，接著幽默表示：「忘了自己幾歲，印象中還是十七、八歲青春活力的年紀」，除了祝福自己生日快樂之外，也祝褔所有友人「天天開心、平安健康、家庭圓滿萬事如意」，一字一句透露出喜悅之情。

網友們得知他生日，紛紛留言獻上祝福：「一切順心安康，永遠都是精神奕奕活力滿滿的寶島歌王」、「從小到大永不變的偶像，生日快樂」、「生日快樂，永遠保持著十八歲的心情」、「寶島歌王有張不老的娃娃臉，祝青春永駐」、「生日快樂，你唱的故鄉至今聽還是很經典」。

葉啟田以一首《愛拚才會贏》走紅歌壇，更獲得「寶島歌王」的封號，未料在事業巔峰之際，決定轉戰政壇，卻因此欠下近億債務，導致妻子和他簽字離婚，帶著一雙兒女遠走美國，不過他挺過人生低潮，不僅在2005年發行專輯，還舉辦入行50周年演唱會，展現出不輕易跟命運低頭的決心。