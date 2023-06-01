許孟哲（左起）、峮峮、王仁甫被指「狡猾」代表。（中視提供）

謝凱蒂（左起）、夏語心、峮峮、王仁甫、蔡黃汝、孫協志、許孟哲、黃鐙輝、張天霖。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》最新一集前往台中，嘉賓黃鐙輝與蔡黃汝（豆花妹）在公園的草皮上進行射飛機遊戲，當2人要認真挑戰關卡時，卻突然聞到一股臭味，黃鐙輝對著蔡黃汝露出質疑眼神，邊問「誰踩到大便好臭」，結果各自確認鞋底後，竟然是黃鐙輝踩到狗屎，蔡黃汝嫌棄地說：「你好臭喔」，沒想到他卻走狗屎運，飛機一射就進，讓蔡黃汝立馬改口「好猛」。

本集節目一開始，只見王仁甫、許孟哲、峮峮到齊就開始進行遊戲，其餘人卻都在餐廳包廂等候，孫協志解讀：「因為他們三個人都是比較狡猾的，我跟花花就是比較腳踏實地」，果然三人被宣佈是該集隊長，透過遊戲選隊員，原本三人在開始前講好合作，最後卻又倒戈，互罵「胎哥(台語)」。

原來製作單位準備大、中、小盤子各3個，藝人依拿到的盤子大小可以裝早餐，但必須由王仁甫、許孟哲、峮峮三人分配盤子給自己想要的隊友，原本三人說好給其他人都是中跟小的盤子，這樣他們三人就都可以拿到大盤子，沒想到最後許孟哲竟得到一個迷你碟子，讓他悶爆，孫協志見狀笑說：「你那個只能拿一點豆棗放上去」。但許孟哲不甘屈服，表示自己會秉持「淡水50公分冰淇淋」的邏輯，把食物疊很高在小碟子上。

另一關，眾人來到台中車站，每位隊員必須依序抽任務卡並找民眾完成，孫協志一抽到任務立馬崩潰：「我抽到籤王，完蛋了！」原來孫協志抽到必須跳舞給路人看，猜是哪位球星的應援曲，困難程度連元老級啦啦隊正妹謝凱蒂都說：「這也太難了吧！」爆笑內容就在本周日晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播出。